Президент КХЛ Морозов отреагировал на подписание контракта Малкина с «Питтсбургом»

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов отреагировал на информацию о том, что форвард Евгений Малкин продлил соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз».

«Евгению было выгодно остаться в родном клубе, где он провёл всю свою карьеру в НХЛ. Я рад за него и тому, что они договорились. И теперь на протяжении четырёх лет Евгений может быть уверен в себе, спокойно готовиться к сезону и приносить пользу команде. Это очень хорошая новость», — цитирует Морозова РИА Новости.

Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли, а также провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее известный инсайдер и журналист TSN Пьер Лебрюн раскрыл детали по новому четырёхлетнему контракту Малкина.