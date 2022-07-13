TSN раскрыл детали нового контракта Малкина с «Питтсбургом»

Короткая ссылка
Известный инсайдер и журналист TSN Пьер Лебрюн раскрыл подробный расклад по новому четырёхлетнему контракту российского нападающего Евгения Малкина с «Питтсбург Пингвинз».
TSN раскрыл детали нового контракта Малкина с «Питтсбургом»
  • Legion-Media

За первый год Малкин заработает $8 млн, из которых $4 млн являются зарплатой, а ещё $4 млн — бонусом за подписание контракта, написал Лебрюн в своём Twitter-аккаунте. Во второй год его зарплата составит $6 млн, а в третий — $5,6 млн. В заключительный, четвёртый год россиянин получит $1 млн и $3,8 млн в качестве бонусов. 

Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли, а также провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее сообщалось, что Малкин продлил соглашение с «Питтсбургом».

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить