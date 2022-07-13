TSN раскрыл детали нового контракта Малкина с «Питтсбургом»

Известный инсайдер и журналист TSN Пьер Лебрюн раскрыл подробный расклад по новому четырёхлетнему контракту российского нападающего Евгения Малкина с «Питтсбург Пингвинз».

За первый год Малкин заработает $8 млн, из которых $4 млн являются зарплатой, а ещё $4 млн — бонусом за подписание контракта, написал Лебрюн в своём Twitter-аккаунте. Во второй год его зарплата составит $6 млн, а в третий — $5,6 млн. В заключительный, четвёртый год россиянин получит $1 млн и $3,8 млн в качестве бонусов.

Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли, а также провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее сообщалось, что Малкин продлил соглашение с «Питтсбургом».