Малкин подписал контракт с «Питтсбургом»

Форвард Евгений Малкин продлил соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз».

Как сообщается на официальном сайте команды, продление контракта рассчитано на четыре года, за которые россиянин получит $24,4 млн.

Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли, а также провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее Малкин снова подписался в социальных сетях на команду из Пенсильвании.