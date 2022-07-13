Каменский — о новом контракте Малкина с «Питтсбургом»: Женя ещё может показать своё мастерство

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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский прокомментировал новый контракт форварда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгения Малкина с «Питтсбург Пингвинз».
Каменский — о новом контракте Малкина с «Питтсбургом»: Женя ещё может показать своё мастерство
  • РИА Новости

«Женя — великий игрок, он бы пригодился в любом клубе. Женя ещё может сыграть и показать своё мастерство. Если он согласился на такой контракт, значит, его всё устраивает. Четыре года ещё будем смотреть на Малкина, а он будет нас радовать. Главное, чтобы не было травм», — приводит слова Каменского «Спорт-Экспресс».

Он также высказал мнение, что контракт был подписан в последний момент, потому что одна из сторон была недовольна условиями. По его словам, это просто бизнес, где один хочет продать подороже, а второй — купить подешевле.

Малкин продлил контакт с «Питтсбургом» на четыре года.

Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли, а также провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее Малкин прокомментировал подписание контракта с «Питтсбургом».

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