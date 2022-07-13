Третьяк: Малкин принесёт «Питтсбургу» немало пользы, такими игроками нельзя разбрасываться

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал новый контракт форварда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгения Малкина с «Питтсбург Пингвинз».

«Такими игроками, как Малкин, разбрасываться нельзя, потому что это бренд «Питтсбурга». Он опытный, разноплановый, техничный игрок, и я думаю, он ещё принесёт своей команде пользу», — цитирует Третьяка ТАСС.

Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли, а также провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее Малкин прокомментировал подписание контракта с «Питтсбургом».