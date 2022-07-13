Генменеджер «Питтсбурга»: Малкина запомнят как одного из величайших игроков в истории НХЛ

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл высказался о продлении контракта с нападающим Евгением Малкиным.

«Евгений — талант своего поколения, его будут помнить как одного из величайших игроков в истории НХЛ. Его хоккейное резюме и личные достижения многое говорят о нём как об игроке, и мы очень рады видеть, что он продолжает своё замечательное приключение в «Питтсбурге», — цитирует Хекстолла пресс-служба клуба.

Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В сезоне-2021/22 хоккеист провёл 41 матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи. 35-летний форвард выступает за «Питтсбург» с 2006 года.

Ранее сообщалось, что Малкин продлил соглашение с «Питтсбургом».