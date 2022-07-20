Защитник ХК «Сибирь» Мёрфи покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам
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«Мёрфи придётся частично пропустить подготовку к сезону в связи с тяжёлой болезнью отца. Защитник «Сибири» был вынужден срочно улететь в Канаду. Надеемся на лучшее! Тревор, держись, мы с тобой!» — говорится в заявлении клуба в официальном Telegram-канале.
В минувшем сезоне Мёрфи сыграл в 26 матчах, в которых забросил шесть шайб и отдал 13 результативных передач.
Ранее в ХК ЦСКА объявили о расторжении контракта с канадским защитником Джоном Гилмором.