ХК ЦСКА расторг контракт с канадским защитником Гилмором

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В ХК ЦСКА объявили о расторжении контракта с канадским защитником Джоном Гилмором.
ХК ЦСКА расторг контракт с канадским защитником Гилмором
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Хоккейный клуб ЦСКА благодарит Джона за хорошую игру и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в официальном Telegram-канале ЦСКА.

29-летний хоккеист присоединился к команде по ходу сезона-2020/21. Всего в Континентальной хоккейной лиге он провёл 88 игр, в которых забросил пять шайб и отдал 17 результативных передач.

Ранее сообщалось, что подмосковный «Витязь» расторг контракт с канадским нападающим Даниэлем Одеттом по инициативе игрока.

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