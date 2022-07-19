ХК ЦСКА расторг контракт с канадским защитником Гилмором

В ХК ЦСКА объявили о расторжении контракта с канадским защитником Джоном Гилмором.

«Хоккейный клуб ЦСКА благодарит Джона за хорошую игру и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в официальном Telegram-канале ЦСКА.

29-летний хоккеист присоединился к команде по ходу сезона-2020/21. Всего в Континентальной хоккейной лиге он провёл 88 игр, в которых забросил пять шайб и отдал 17 результативных передач.

Ранее сообщалось, что подмосковный «Витязь» расторг контракт с канадским нападающим Даниэлем Одеттом по инициативе игрока.