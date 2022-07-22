Чешский защитник Клок рассказал об угрозах из-за его игры в КХЛ

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Бывший чешский защитник «Нефтехимика» Лукаш Клок, расторгший контракт с клубом, сообщил о причинах отъезда из России.
Чешский защитник Клок рассказал об угрозах из-за его игры в КХЛ
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«Журналисты нагнетают обстановку касаемо всего, что связано с Россией. Взгляните хоть на то, что пишут о словацких игроках, которые приняли решение поехать в КХЛ, какие реакции это порождает. Конечно, и в Чехии некоторые люди нормально относились к этому, однако большинство — негативно», — приводит слова Клока Sport.cz.

Он также подчеркнул, что ему угрожали люди с фейковых страниц в социальных сетях. По его словам, если бы он не получил предложение от «Аризоны», то не вернулся бы в Россию.

Чешский хоккеист выступал за «Нефтехимик» с 2021 года. Спортсмен принял участие в 44 матчах КХЛ и набрал 31 очко.

Ранее Латвийская хоккейная федерация запретила голкиперу Калниньшу присоединиться к «Амуру».

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