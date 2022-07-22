Латвийская хоккейная федерация запретила голкиперу Калниньшу присоединиться к «Амуру»

В Латвийской хоккейной федерации (LHF) отклонили запрос на переход вратаря Яниса Калниньша в хабаровский «Амур».

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что заявка на переход хоккеиста поступила в трансферную систему Международной федерации хоккея (IIHF), но LHF заблокировала сделку.

6 июля стало известно, что 30-летнего вратаря исключили из состава сборной Латвии после перехода в российский клуб.

В составе национальной сборной Калниньш участвовал в четырёх чемпионатах мира. В Континентальной хоккейной лиге спортсмен ранее выступал за рижское «Динамо» и «Йокерит».

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал исключение из сборной Латвии Калниньша.