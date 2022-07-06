Кожевников — об отстранении Калниньша от сборной Латвии: подлецов хватает везде
- РИА Новости
«Если Калниньш мужик, то выдержит это давление, но ему необходимо создать все условия, чтобы он не беспокоился о своей дальнейшей судьбе. Нельзя забывать: проблема заключается не в одном Янисе. Ведь дома у него наверняка остались родители и другие родственники, которые могут подвергнуться травле. Человека нужно поддержать. Меня не удивляет уже ничего. Подлецов хватает везде. В Прибалтике так воспитывали своих детей. Поэтому просто не понимаю, как у Яниса хватило воли, чтобы отправиться в Россию. Это очень сильный поступок. Повторюсь, в России должны помочь ему, чтобы все поняли: своих мы не бросаем. И здесь речь не идёт о тех хоккеистах, которые сегодня приехали, а завтра уехали», — заявил Кожевников RT.
Ранее сообщалось, что перешедшему в «Амур» Калниньшу откажут в вызове в сборную Латвии по хоккею.