Кожевников — об отстранении Калниньша от сборной Латвии: подлецов хватает везде

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал исключение из сборной Латвии вратаря «Амура» Яниса Калниньша.
Кожевников — об отстранении Калниньша от сборной Латвии: подлецов хватает везде
  • РИА Новости

«Если Калниньш мужик, то выдержит это давление, но ему необходимо создать все условия, чтобы он не беспокоился о своей дальнейшей судьбе. Нельзя забывать: проблема заключается не в одном Янисе. Ведь дома у него наверняка остались родители и другие родственники, которые могут подвергнуться травле. Человека нужно поддержать. Меня не удивляет уже ничего. Подлецов хватает везде. В Прибалтике так воспитывали своих детей. Поэтому просто не понимаю, как у Яниса хватило воли, чтобы отправиться в Россию. Это очень сильный поступок. Повторюсь, в России должны помочь ему, чтобы все поняли: своих мы не бросаем. И здесь речь не идёт о тех хоккеистах, которые сегодня приехали, а завтра уехали», — заявил Кожевников RT.

Ранее сообщалось, что перешедшему в «Амур» Калниньшу откажут в вызове в сборную Латвии по хоккею.

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