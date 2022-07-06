Кожевников — об отстранении Калниньша от сборной Латвии: подлецов хватает везде

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал исключение из сборной Латвии вратаря «Амура» Яниса Калниньша.

«Если Калниньш мужик, то выдержит это давление, но ему необходимо создать все условия, чтобы он не беспокоился о своей дальнейшей судьбе. Нельзя забывать: проблема заключается не в одном Янисе. Ведь дома у него наверняка остались родители и другие родственники, которые могут подвергнуться травле. Человека нужно поддержать. Меня не удивляет уже ничего. Подлецов хватает везде. В Прибалтике так воспитывали своих детей. Поэтому просто не понимаю, как у Яниса хватило воли, чтобы отправиться в Россию. Это очень сильный поступок. Повторюсь, в России должны помочь ему, чтобы все поняли: своих мы не бросаем. И здесь речь не идёт о тех хоккеистах, которые сегодня приехали, а завтра уехали», — заявил Кожевников RT.

Ранее сообщалось, что перешедшему в «Амур» Калниньшу откажут в вызове в сборную Латвии по хоккею.