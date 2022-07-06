Перешедшему в «Амур» Калниньшу откажут в вызове в сборную Латвии по хоккею

Короткая ссылка
Вратарь хабаровского «Амура» Янис Калниньш исключен из состава сборной Латвии после перехода в российский клуб.
Перешедшему в «Амур» Калниньшу откажут в вызове в сборную Латвии по хоккею
  • AP

«Мы всегда следовали правилам и законам. Отметим, что, согласно закону, лицам, которые занимаются спортом в России или в Белоруссии, будет запрещено выступать в составе латвийских национальных сборных», — цитирует генсека Федерации хоккея Латвии Робертса Плужейса РИА Новости.

В составе сборной Латвии Калниньш участвовал в четырёх чемпионатах мира. В Континентальной хоккейной лиге спортсмен ранее выступал за рижское «Динамо» и «Йокерит». 

Ранее в ХК «Спартак» выступили с заявлением из-за ситуации с контрактом Микса Индрашиса.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить