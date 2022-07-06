Перешедшему в «Амур» Калниньшу откажут в вызове в сборную Латвии по хоккею

Вратарь хабаровского «Амура» Янис Калниньш исключен из состава сборной Латвии после перехода в российский клуб.

«Мы всегда следовали правилам и законам. Отметим, что, согласно закону, лицам, которые занимаются спортом в России или в Белоруссии, будет запрещено выступать в составе латвийских национальных сборных», — цитирует генсека Федерации хоккея Латвии Робертса Плужейса РИА Новости.

В составе сборной Латвии Калниньш участвовал в четырёх чемпионатах мира. В Континентальной хоккейной лиге спортсмен ранее выступал за рижское «Динамо» и «Йокерит».

Ранее в ХК «Спартак» выступили с заявлением из-за ситуации с контрактом Микса Индрашиса.