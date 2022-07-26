Гашек: Чехии следует принять закон о запрете спортсменам выступать в России

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Олимпийский чемпион в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек предложил принять закон, запрещающий спортсменам выступать в России.
Гашек: Чехии следует принять закон о запрете спортсменам выступать в России
  • AP
  • © CTK, Josef Vostarek

«Работа гражданина Чехии в России — это поддержка спецоперации на Украине. Следовательно, это опасность для нашей страны и её граждан. Однако я виню не парня или его агента, а правительство и парламент Чехии за то, что они не приняли закон, запрещающий это», — написал в Twitter двукратный обладатель Кубка Стэнли.

Чешский нападающий Дмитрий Яшкин подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Соглашение заключено до 2023 года.

29-летний хоккеист в сезоне-2021/22 выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Аризона Койотис». В 12 матчах он отдал одну результативную передачу.

Ранее чешский защитник Лукаш Клок рассказал об угрозах из-за его игры в КХЛ.



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