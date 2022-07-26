Губерниев — о предложении Гашека запретить играть в России: мы назло маме отморозим уши

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предложении олимпийского чемпиона по хоккею в составе сборной Чехии Доминика Гашека запретить спортсменам участвовать в российских соревнованиях.
Губерниев — о предложении Гашека запретить играть в России: мы назло маме отморозим уши
  • РИА Новости

«Он развернет батальоны у границ Чехии? Это недопустимо с его точки зрения, а с точки зрения другого хоккеиста это допустимо. Каждый сам принимает решение. Что касается требования не выступать чехам в России, то посмотрим на это тогда, когда будет принят закон», — цитирует Губерниева Sport24.

Он напомнил, что Гашек в своё время играл в России, зарабатывал хорошие деньги. Губерниев сравнил предложение двукратного обладателя Кубка Стэнли с фразой «а мы назло маме отморозим уши».

«Если он такой принципиальный, то как же он мог забыть события 1968 года и поехать играть в Россию? Ведь тогда советские танки вошли в Прагу. Поэтому пусть болтают что хотят, а решения будут принимать другие люди», — добавил он.

Гашек предложил принять закон, запрещающий спортсменам из Чехии выступать в России. Накануне чешский нападающий Дмитрий Яшкин подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Соглашение заключено до 2023 года.

Ранее чешский защитник Лукаш Клок рассказал об угрозах из-за его игры в КХЛ.

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