ХК «Спартак» подписал контракт с американским защитником Кином

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Московский ХК «Спартак» подписал контракт с американским защитником Джоуи Кином.
ХК «Спартак» подписал контракт с американским защитником Кином
  • AP
  • © Mike Carlson

Как сообщается на официальном сайте клуба, соглашение рассчитано на один год.

В минувшем сезоне 23-летний Кин провёл 80 игр за «Чикаго Вулвз» и набрал 45 (8+37) очков. А также выиграл главный трофей Американской хоккейной лиги (АХЛ), Кубок Колдера, и стал лучшим защитником-бомбардиром плей-офф.

Ранее пресс-служба ХК «Спартак» прокомментировала информацию, что форвард Микс Индрашис подписал контракт с немецким клубом «Швеннингер Уайлд Уингз».

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