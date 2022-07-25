ХК «Спартак» подписал контракт с американским защитником Кином

Московский ХК «Спартак» подписал контракт с американским защитником Джоуи Кином.

Как сообщается на официальном сайте клуба, соглашение рассчитано на один год.

В минувшем сезоне 23-летний Кин провёл 80 игр за «Чикаго Вулвз» и набрал 45 (8+37) очков. А также выиграл главный трофей Американской хоккейной лиги (АХЛ), Кубок Колдера, и стал лучшим защитником-бомбардиром плей-офф.

Ранее пресс-служба ХК «Спартак» прокомментировала информацию, что форвард Микс Индрашис подписал контракт с немецким клубом «Швеннингер Уайлд Уингз».