В ХК «Спартак» высказались о подписании контракта между Индрашисом и немецким клубом

Пресс-служба московского ХК «Спартак» прокомментировала информацию о том, что форвард Микс Индрашис подписал контракт с немецким клубом «Швеннингер Уайлд Уингз».

«ХК «Спартак» возмущён новостями в СМИ, что Микс Индришис, имея на руках действующий контракт с нашим клубом, заключил соглашение с другой европейской командой», — цитирует пресс-службу столичной команды «Чемпионат».

Отмечается, что вопрос между красно-белыми и латвийским хоккеистом будет решаться на правовом поле.

«Речь идёт также об уважении ко всему российскому хоккею, поэтому рассчитываем на поддержку КХЛ и ФХР», — добавила пресс-служба.

Напомним, что 5 июля в ХК «Спартак» заявили о подписании контракта с хоккеистом согласно регламенту. Также согласие было зарегистрировано в центральном информационном бюро КХЛ.

В случае неисполнения контрактных обязательств 31-летний спортсмен должен будет выплатить компенсацию согласно регламенту КХЛ.

Ранее сообщалось, что Индрашис подписал контракт с немецким клубом «Швеннингер Уайлд Уингз».