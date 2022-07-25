Индрашис заключил контракт с немецким клубом, несмотря на соглашение с ХК «Спартак»
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«Я очень рад играть за «Уайлд Уингз» и хотел бы поблагодарить руководство за доверие и профессионализм», — цитирует Индрашиса пресс-служба клуба.
Напомним, что 5 июля в ХК «Спартак» заявили о подписании контракта с хоккеистом согласно регламенту. Также согласие было зарегистрировано в центральном информационном бюро КХЛ.
В случае неисполнения контрактных обязательств 31-летний спортсмен должен будет выплатить компенсацию согласно регламенту КХЛ.
Ранее Индрашис отреагировал на информацию о заключении контракта со «Спартаком».