Индрашис заключил контракт с немецким клубом, несмотря на соглашение с ХК «Спартак»

Латвийский форвард Микс Индрашис подписал контракт с немецким клубом «Швеннингер Уайлд Уингз».

«Я очень рад играть за «Уайлд Уингз» и хотел бы поблагодарить руководство за доверие и профессионализм», — цитирует Индрашиса пресс-служба клуба.

Напомним, что 5 июля в ХК «Спартак» заявили о подписании контракта с хоккеистом согласно регламенту. Также согласие было зарегистрировано в центральном информационном бюро КХЛ.

В случае неисполнения контрактных обязательств 31-летний спортсмен должен будет выплатить компенсацию согласно регламенту КХЛ.

Ранее Индрашис отреагировал на информацию о заключении контракта со «Спартаком».