«Салават Юлаев» подписал контракт с американским нападающим Хмелевски
- AP
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Об этом сообщается в социальных сетях клуба.
Уточняется, что соглашение с хоккеистом подписано на три года.
В сезоне-2021/22 хоккеист провёл 19 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» и отдал восемь результативных передач.
«Салават» в прошлом сезоне КХЛ занял третье место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф Кубка Гагарина. В четвертьфинале уфимский клуб уступил «Трактору».
Ранее в ХК «Спартак» высказались о подписании контракта между Индрашисом и немецким клубом.