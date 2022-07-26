«Салават Юлаев» подписал контракт с американским нападающим Хмелевски

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Уфимский «Салават Юлаев» объявил о подписании контракта с американским нападающим Александром Хмелевски.
«Салават Юлаев» подписал контракт с американским нападающим Хмелевски
  • AP
  • © Tony Avelar

Об этом сообщается в социальных сетях клуба.

Уточняется, что соглашение с хоккеистом подписано на три года.

В сезоне-2021/22 хоккеист провёл 19 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» и отдал восемь результативных передач.

«Салават» в прошлом сезоне КХЛ занял третье место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф Кубка Гагарина. В четвертьфинале уфимский клуб уступил «Трактору».

Ранее в ХК «Спартак» высказались о подписании контракта между Индрашисом и немецким клубом.

 

 

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