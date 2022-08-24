Ничушкин: готов вернуться в «Трактор» после окончания контракта с «Колорадо»
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«Мне будет 35 лет, когда контракт закончится. Можно ещё играть и играть. Надеюсь, здоровье будет позволять. Я бы с удовольствием поиграл в «Тракторе». Только хочется показывать свой лучший хоккей, а не приехать доигрывать», — цитирует Ничушкина «Спорт-Экспресс».
Ничушкин присоединился к «Эвеланш» в 2019 году. В составе «Колорадо» россиянин стал обладателем Кубка Стэнли — 2022. В текущем розыгрыше плей-офф НХЛ хоккеист забросил девять шайб и сделал шесть результативных передач.
12 июля стало известно, сколько заработает Ничушкин по новому контракту с «Колорадо».
Ранее нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил о желании провести свой последний матч в Москве.