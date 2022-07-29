Овечкин заявил о желании провести свой последний матч в Москве

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил, что хочет провести свой последний матч в Москве.

«У меня ещё четыре года контракта, а там посмотрим. Хотелось бы сыграть свой последний матч в Москве», — цитирует Овечкина ТАСС.

В сезоне-2021/22 Овечкин провёл 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 90 очков: забросил 50 шайб и отдал 40 голевых передач.

28 июля стало известно, что американские болельщики требуют отправить российского хоккеиста в тюрьму из-за ситуации с арестом баскетболистки из США Бриттни Грайнер.

Ранее Овечкин рассказал, что не чувствует никакой неприязни и русофобии в США.