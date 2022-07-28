Овечкин сообщил, что не ощущает русофобии в США

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что не чувствует никакой неприязни и русофобии в США.

«Испытываю ли я на себе русофобию? Нет, у нас такого нет. У нас всё дружно, все сплочены. Поэтому такого нет», — приводит слова Овечкина «Чемпионат».

В сезоне-2021/22 Овечкин провёл 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 90 очков: забросил 50 шайб и отдал 40 голевых передач.

«Вашингтон» проиграл в серии первого раунда Кубка Стэнли «Флориде Пантерз» (2-4). В шести матчах противостояния Овечкин забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что болельщики из США требуют арестовать Овечкина.