Inoprosport: болельщики из США требуют арестовать Овечкина
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Как сообщает Inoprosport, фанаты предлагают арестовать россиянина, чтобы посадить его в тюрьму Гуантанамо и обменять на Грайнер.
Напомним, что американка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.
27 июля президент США Джо Байден поддержал план обменять российского предпринимателя Виктора Бута на Грайнер и Пола Уилана.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможном обмене Бута на американскую баскетболистку и Уилана.