Inoprosport: болельщики из США требуют арестовать Овечкина

Американские болельщики требуют отправить российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в тюрьму из-за ситуации с арестом баскетболистки из США Бриттни Грайнер.

Как сообщает Inoprosport, фанаты предлагают арестовать россиянина, чтобы посадить его в тюрьму Гуантанамо и обменять на Грайнер.

Напомним, что американка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

27 июля президент США Джо Байден поддержал план обменять российского предпринимателя Виктора Бута на Грайнер и Пола Уилана.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможном обмене Бута на американскую баскетболистку и Уилана.