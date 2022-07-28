Песков заявил об отсутствии договорённостей по обмену Бута на Грайнер и Уилана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможном обмене российского предпринимателя Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

«Первое, что нам известно, — действительно появились такие сообщения и некоторые заявления. Второе — при обсуждении подобных тем обычно такие информационные вбросы не делаются. Зачастую становится известно уже о реализованных договоренностях. И третье — что пока договоренностей в этой области нет», — заявил Песков.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

27 июля адвокат баскетболистки сообщил, что обмен возможен только после приговора суда.

Ранее президент США Джо Байден поддержал план обменять Бута на Грайнер и Уилана.