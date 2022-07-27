CNN: Байден поддержал идею обменять Бута на баскетболистку Грайнер и Уилана

Президент США Джо Байден поддержал план обменять российского предпринимателя Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что предложение России было отправлено в июне.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков высказался о возможном обмене Грайнер на Бута.