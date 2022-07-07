В МИД России оценили вероятность обмена баскетболистки Грайнер на Виктора Бута

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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков высказался о возможном обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.
В МИД России оценили вероятность обмена баскетболистки Грайнер на Виктора Бута
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«Ясно, что необходимые судебные процедуры у нас не завершены. Пока это не произошло, ни о каких дальнейших шагах вообще нет номинальных, формальных, процедурных оснований, не говоря о каких-либо ещё», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее президент США Джо Байден ответил на письмо Грайнер.

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