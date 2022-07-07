Байден отреагировал на письмо задержанной в России баскетболистки Грайнер
По информации CNN, Байден позвонил супруге Грайнер Шерель, чтобы убедить её в том, что работает над освобождением спортсменки. Он также прочитал письмо, которое собирается обнародовать 7 июля.
Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.
Баскетболистка написала открытое письмо Байдену, где просила его помочь с освобождением из под ареста.
Ранее Джо Байден прочёл письмо задержанной в России баскетболистки Грайнер.