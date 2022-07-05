Байден прочёл письмо задержанной в России баскетболистки Грайнер

Президент США Джо Байден ознакомился с письмом американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. При этом она опустила подробности с реакцией президента.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее американский журналист предложил арестовать российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в США в ответ на задержание Грайнер.