Американский журналист предложил арестовать Овечкина в США в ответ на задержание Грайнер
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«Всё просто: арестуйте Овечкина», — написал журналист в Twitter под постом о возможном тюремном сроке для спортсменки.
Напомним, что Химкинский суд Московской области начнёт слушания по делу баскетболистки 1 июля.
Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы — картриджи для электронной нагревательной системы — с маслом каннабиса.
Ранее россиянка Елена Баранова, первый игрок из Европы в женской Национальной баскетбольной ассоциации, предложила проводить для легионеров курсы погружения в законодательство России.