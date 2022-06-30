Американский журналист предложил арестовать Овечкина в США в ответ на задержание Грайнер

Американский журналист Кит Олберманн призвал арестовать российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ответ на задержание американской баскетболистки Бриттни Грайнер за контрабанду наркотиков.

«Всё просто: арестуйте Овечкина», — написал журналист в Twitter под постом о возможном тюремном сроке для спортсменки.

Напомним, что Химкинский суд Московской области начнёт слушания по делу баскетболистки 1 июля.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы — картриджи для электронной нагревательной системы — с маслом каннабиса.

Ранее россиянка Елена Баранова, первый игрок из Европы в женской Национальной баскетбольной ассоциации, предложила проводить для легионеров курсы погружения в законодательство России.