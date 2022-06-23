Баранова предложила проводить для легионеров курсы погружения в законодательство России

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Россиянка Елена Баранова, первый игрок из Европы в женской Национальной баскетбольной ассоциации, считает, что иностранным игрокам нужно знать законодательство страны, в которую они приезжают.
Баранова предложила проводить для легионеров курсы погружения в законодательство России
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«Бриттни, конечно, жаль, но не думаю, что её отпустят и пожалеют только потому, что она знаменитая спортсменка и чемпионка. Закон суров, но это закон. И нужно всех легионеров, которые приезжают в страну, просвещать. Не только в России, в любом государстве было бы полезно проводить ликбез, что можно, а что нельзя. В разных странах разные подходы, поэтому надо быть очень осторожными, а уж в том, что касается наркотиков, — особенно», — заявила Баранова в беседе с RT.

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