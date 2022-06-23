Юрист Ярмуш — о деле Грайнер: в США нагнетают ситуацию и отрицают очевидные факты

Адвокат Мария Ярмуш, специалист по гражданскому и международному праву, высказалась об отношении США к делу американской олимпийской чемпионки по баскетболу Бриттни Грайнер.

«Просто нагнетают ситуацию и отрицают очевидные факты. Вероятно, они полагают, раз у них можно использовать данные вещества, то и другие страны должны придерживаться аналогичной точки зрения. Но у других суверенных государств своё законодательство, свои запреты, связанные с культурой и ситуацией в стране. Если это деяние прописано как статья в Уголовном кодексе, то, конечно, задержание абсолютно законное и обоснованное», — заявила адвокат RT.

По словам Ярмуш, США в отношении России постоянно используют риторику, которая не имеет под собой юридических оснований.

Ранее первый игрок из Европы в женской Национальной баскетбольной ассоциации россиянка Елена Баранова рассказала, как во времена её выступления игроков ловили после использования запрещённых веществ.