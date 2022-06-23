Баранова: спортсмены-наркоманы никому не нужны, поэтому их карьеры быстро заканчиваются

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Первый игрок из Европы в женской Национальной баскетбольной ассоциации россиянка Елена Баранова рассказала, как во времена её выступления игроков ловили после использования запрещённых веществ.
Баранова: спортсмены-наркоманы никому не нужны, поэтому их карьеры быстро заканчиваются
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«В лиге проводилось тестирование: говорили, что проверяют на допинг, но искали в том числе следы наркотических или психотропных веществ. И бывало, что девушки после каких-то вечеринок попадались. Не буду называть фамилии, но их карьеры заканчивались, потому что спортсмены-наркоманы никому не нужны. Это в первую очередь риск смерти на площадке, ведь неизвестно, как организм отреагирует. К тому же лига тогда пропагандировала здоровый образ жизни, старалась оказывать положительное влияние на молодёжь, поэтому, конечно, наркотики в эту картину никак не вписывались», — заявила Баранова RT.

Она также отметила, что Грайнер своим поведением полностью дискредитировала себя как баскетболистка и олимпийская чемпионка.

«В моём понятии наркотики и спорт несовместимы в принципе. Это в любом случае пятно на репутации», — добавила Баранова.

Ранее чемпионка Европы и генеральный директор баскетбольного клуба «Спарта & К» Анна Архипова-фон Калманович рассказала, сможет ли Грайнер продолжить карьеру после судебных разбирательств.

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