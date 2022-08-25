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Фетисов: я не верю в Кубок мира по хоккею без Овечкина, Малкина и Панарина

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что не верит в проведение Кубка мира под эгидой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) без российских хоккеистов.
Фетисов: я не верю в Кубок мира по хоккею без Овечкина, Малкина и Панарина
  • AP

«Кубок мира без Малкина, Овечкина и Панарина? Не верится мне. Если у тебя эти ребята в лиге играют, почему нельзя сделать команду из них? Исходя из логики и разума, думаю, сборная России будет участвовать в Кубке мира», — цитирует Фетисова ТАСС.

24 августа стало известно, что НХЛ совместно с профсоюзом хоккеистов лиги (NHLPA) рассматривает возможность проведения Кубка мира в 2024 году. Турнир будет проходить в течение 15 дней.

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее Фетисов заявил, что Федерации хоккея России (ФХР) необходимо добиться от IIHF возвращения в мировой спорт.

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