военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Фетисов: ФХР должна добиться возвращения России на международную арену

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что Федерации хоккея России (ФХР) необходимо добиться возвращения в мировой спорт от Международной федерации хоккея (IIHF).
Фетисов: ФХР должна добиться возвращения России на международную арену
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Надо добиваться решения о возвращении наших игроков на международную арену или закрывать спорт как международную организацию и открывать очередную политическую организацию, тогда будет всё понятно», — цитирует Фетисова РБК.

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли подчеркнул, что необходимо подать обоснованную апелляцию на отстранение россиян, для того чтобы добиться обоснованного ответа от международных спортивных инстанций.

«Этот вопрос касается судеб и юных спортсменов. Надо подавать дальше в суд на них. Я считаю, что это безобразие, это филькина грамота называется. То неправильный флаг, то нельзя сборной России в майках выступать, то ещё что-то», — добавил Фетисов.

По его словам, сборная России — это всегда интрига любого чемпионата мира, и то, что на международных турнирах отсутствует команда с наибольшим количеством побед, — это безобразие.

«Это падение качества и нивелирование всех принципов, на которых был построен мировой спорт. Я считаю, что это полнейший беспредел», — заключил он.

IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее Люк Тардиф заявил, что сборные России и Белоруссии сохранят места в высшем дивизионе чемпионата мира.







Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить