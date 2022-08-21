Фетисов: ФХР должна добиться возвращения России на международную арену

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что Федерации хоккея России (ФХР) необходимо добиться возвращения в мировой спорт от Международной федерации хоккея (IIHF).

«Надо добиваться решения о возвращении наших игроков на международную арену или закрывать спорт как международную организацию и открывать очередную политическую организацию, тогда будет всё понятно», — цитирует Фетисова РБК.

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли подчеркнул, что необходимо подать обоснованную апелляцию на отстранение россиян, для того чтобы добиться обоснованного ответа от международных спортивных инстанций.

«Этот вопрос касается судеб и юных спортсменов. Надо подавать дальше в суд на них. Я считаю, что это безобразие, это филькина грамота называется. То неправильный флаг, то нельзя сборной России в майках выступать, то ещё что-то», — добавил Фетисов.

По его словам, сборная России — это всегда интрига любого чемпионата мира, и то, что на международных турнирах отсутствует команда с наибольшим количеством побед, — это безобразие.

«Это падение качества и нивелирование всех принципов, на которых был построен мировой спорт. Я считаю, что это полнейший беспредел», — заключил он.

IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее Люк Тардиф заявил, что сборные России и Белоруссии сохранят места в высшем дивизионе чемпионата мира.

















