Федерация хоккея Чехии не будет вызывать в сборную игроков из клубов КХЛ

Исполнительный комитет Федерации хоккея Чехии не будет вызывать в национальную команду игроков из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Как сообщается на официальном сайте федерации, речь идёт о хоккеистах, которые подписали или подпишут контракт с клубами КХЛ после 24 февраля.

27 мая Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отстранила национальную сборную от участия в ЧМ-2023. Организация также отозвала право на проведение ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что не верит в проведение Кубка мира под эгидой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) без российских хоккеистов.