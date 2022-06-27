История преодоления: как Ничушкин за три года проделал путь от героя мемов до обладателя Кубка Стэнли

Валерий Ничушкин стал 36-м россиянином, которому удалось завоевать Кубок Стэнли. Уроженец Челябинска внёс значимый вклад в чемпионство «Колорадо». С девятью голами он оказался третьим снайпером команды в плей-офф, уступив лишь партнёрам по звену Натану Маккиннону и Габриэлю Ландескогу. А четыре гола в финальной серии с «Тампой» позволили ему повторить рекорд клуба 21-летней давности. При этом ещё три года назад форвард не забивал в НХЛ на протяжении 91 встречи и был объектом насмешек.

Начиная с сезона-2015/16 обладателем Кубка Стэнли неизменно становится хотя бы один россиянин. Не стал исключением и нынешний розыгрыш. Почётный трофей в составе «Колорадо» впервые в карьере завоевал Валерий Ничушкин. После окончания шестого матча с «Тампа-Бэй» 27-летний уроженец Челябинска не скрывал эмоций. Он вместе с партнёрами выскочил на лёд и бурно отпраздновал исторический успех. А после вручения кубка одним из первых поднял его над головой.

Празднование продолжилось в раздевалке, где нападающий задавал тон. Он пил шампанское прямо из трофея из рук капитана Габриэля Ландескога, надев горнолыжные очки, а затем сфотографировался полностью обнажённым в чемпионском поясе НХЛ. Покинул же стадион спортсмен почему-то на тележке. Можно только представить, как Ничушкин будет отмечать победу в ближайшие дни.

Однако эмоции россиянина объяснимы, ведь его карьера — впечатляющая история преодоления. Всего за несколько лет он умудрился проделать путь от героя мемов до одного из лучших силовых форвардов и закрепиться в составе команды, в которой хватает игроков, способных исполнять роль первой скрипки.

Если сейчас эксперты не жалеют комплиментов в адрес россиянина, то в августе 2019-го, когда «Эвеланш» подписывали с ним контракт, недоумённо пожимали плечами. И на это имелись веские причины. За год до того челябинец, в 18 лет решившийся на переход в «Даллас» и ярко дебютировавший в лиге, попытался перезагрузить карьеру в НХЛ и после двух сезонов в ЦСКА вновь отправился за океан.

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Но возвращение получилось провальным. За 57 матчей регулярного первенства форвард умудрился не забросить ни одной шайбы и отдал всего десять результативных передач. В итоге россиянина закономерно выставили на драфт отказов. А болельщики даже создали в социальных сетях паблик под названием «Не забил ли Ничушкин?», посвящённый безголевой серии спортсмена в НХЛ. В результате она остановилась на отметке 91 матч.

Любой другой на его месте мог бы сдаться, махнуть на всё рукой и улететь доигрывать в родной Челябинск, где одного из главных местных талантов наряду с Евгением Кузнецовым всегда встретят с распростёртыми объятиями. Но нападающий выбрал сложный путь и пожелал доказать себе и остальным, что ещё способен проявить себя на самом высоком уровне. Ничушкина в «Колорадо» не отпугнули ни крайне скромные условия (годовой оклад размером всего в $850 тыс.), ни роль хоккеиста, подписанного ради глубины состава.

Первый сезон ушёл на адаптацию. Он набрал 21 очко в регулярке (10 + 11), а в плей-офф вылетел с «Эвеланш» во втором раунде. Зато в следующем Валерий превратился в одного из лидеров команды. Во многом помогло доверие со стороны главного тренера Джареда Беднара, которому россиянин должен быть благодарен за второй шанс. Он определил подопечного в первое звено к Ландескогу и Натану Маккиннону — и тот раскрылся.

В регулярке он установил новое личное достижение по количеству очков по системе «гол + пас» (25 + 27). Но по-настоящему засверкал в самый нужный момент — в плей-офф. Сначала он дважды поразил ворота «Нэшвилла». Затем сравнял счёт в первом матче с «Сент-Луисом», а в двух других играх с «Блюз» трижды ассистировал партнёрам. Беднар не уставал восхищаться силовым форвардом и отмечал его необыкновенную важность для команды.

«Он просто создан для этого времени года. Вэл, как я уже отмечал, — крупный, высокий, сильный, быстрый, упорный, целеустремлённый игрок, неустанно рвущийся к шайбе, который реализует выпадающие ему шансы. Он умеет взаимодействовать с топовыми хоккеистами, может исполнять разные роли в команде, владеет умениями при игре в большинстве и в меньшинстве», — приводит слова специалиста официальный сайт лиги.

Потом Ничушкин оформил дубль в третьей игре финала Западной конференции, где «Колорадо» не оставил шансов «Эдмонтону». Но главные свершения Валерий оставил на решающую серию. В первом же матче с «Тампой» форвард сначала отличился сам, невероятной агрессией и давлением буквально вынудив оппонентов совершить роковые ошибки. А уже в овертайме отдал голевой пас на Алекса Бураковски.

По этим эпизодам можно оценить, насколько велик вклад хоккеиста в триумф коллектива. Пусть он не показывает красивый хоккей в стиле Никиты Кучерова, но помогает партнёрам. Во многом именно наличие россиянина на льду стало огромной проблемой для действующего чемпиона. Благодаря своей активности и мощи ему удавалось мешать соперникам спокойно начинать атаки. Колоссальную роль Валерия отмечали и его одноклубники.

«Вэл играет очень большую роль в нашей команде и в том, что касается нападения и сдерживания. Помогает во всех аспектах. Роль его огромна, он продолжает совершенствоваться и является большим, важным элементом коллектива», — восхищался партнёром по звену Ландеског.

В свою очередь Девон Тэйвз не скрывал удивления, что с такими габаритами Ничушкин великолепно катается и тонко чувствует игру.

«Вэл — прекрасно мотивированный игрок, усердно готовящийся между матчами. В плей-офф этот большой, физически сильный хоккеист выкладывается по полной. И чтобы такой большой парень так хорошо катался — это как своего рода утраченное искусство… Такое не часто увидишь: чтобы игрок его размеров мог двигаться и защищать шайбу так, как это получается у него, оказываться в удобных зонах для нападения и так здорово за нас играть», — подчёркивал защитник.

Однако важно, что форвард не только выполнял черновую работу, но и регулярно поражал чужие ворота. Во второй встрече серии «Колорадо» добился разгромной победы со счётом 7:0, а Ничушкин оформил дубль. Наконец, в пятой, хотя «Эвеланш» и потерпели поражение, он отличился снова и повторил рекорд клуба по голам в финале Кубка Стэнли. В 2001-м по четыре шайбы забросили Джо Сакик и Алекс Тангуэй. Спустя 21 год россиянин повторил их достижение и помог команде снова завоевать трофей.

«Некоторым, чтобы пробиться, требуется определённое время — не бывает так, чтобы ты двигался только выше и выше. Взять, к примеру, тех, кто дебютирует, и проблемы, которые могут у них возникать на второй и третий годы. Но в случае Вэла речь идёт о крупном, сильном, жёстком хоккеисте, который ещё и здорово катается», — объяснил взлёт экс-подопечного Линди Рафф, работавший с хоккеистом в «Далласе».

В заключительном противостоянии нападающий огорчить Андрея Василевского не сумел, но вновь проявил несгибаемую силу воли. Из-за травмы он пропустил раскатку и появился на стадионе, сильно прихрамывая. Но челябинец не только попал в заявку, но и провёл на льду более 20 минут.

«У всех бывает такое. Ну не везёт. Создаются моменты, но не идёт шайба. Главное — перетерпеть. Валера — молодец, что не сломался психологически. Вернулся и доказал, что он настоящий игрок, у которого есть характер», — отметил первый наставник хоккеиста Виктор Ветшев.

Ничушкин сделал всё, чтобы его команда в третий раз в истории выиграла Кубок Стэнли и фактически отблагодарил клуб и персонально Беднара за доверие. Теперь же руководство попытается удержать проведшего великолепный сезон хоккеиста. Можно не сомневаться, что он получит несколько выгодных предложений, другое дело, что он может не захотеть покидать Денвер.