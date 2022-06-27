Макдэвид стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли — 2022, Кучеров — четвёртый

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли в сезоне-2021/22.

В 16 матчах канадский хоккеист набрал 33 (10 + 23) очка. На второй позиции расположился его одноклубник Леон Драйзайтль — 32 (7 + 25) очка в 16 играх. Тройку лучших замкнул защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар — 29 (8 + 21) очков в 21 матче.

Лучшим из россиян стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, набрав 27 (8 + 19) очков в 23 матчах. Он на четвёртой позиции.

Напомним, что в шестом матче «Колорадо» в гостях обыграл «Тампу» (2:1) и стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее Валерий Ничушкин стал лучшим российским снайпером Кубка Стэнли — 2022.