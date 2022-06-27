Ничушкин стал лучшим российским снайпером Кубка Стэнли — 2022

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин стал лучшим снайпером Кубка Стэнли 2022 года среди россиян.

Валерий Ничушкин впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли. В текущем розыгрыше плей-офф хоккеист забросил девять шайб и сделал шесть результативных передач.

На второй позиции расположился Никита Кучеров (восемь шайб). Тройку лучших снайперов замкнул Кирилл Капризов (семь).

Напомним, что в шестом матче «Колорадо» в гостях обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1) и выиграл в финальной серии со счётом 4-2.

Ранее защитник «Колорадо» Кейл Макар был признан MVP плей-офф НХЛ.