Ничушкин стал лучшим российским снайпером Кубка Стэнли — 2022

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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин стал лучшим снайпером Кубка Стэнли 2022 года среди россиян.

Валерий Ничушкин впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли. В текущем розыгрыше плей-офф хоккеист забросил девять шайб и сделал шесть результативных передач.

На второй позиции расположился Никита Кучеров (восемь шайб). Тройку лучших снайперов замкнул Кирилл Капризов (семь).

Напомним, что в шестом матче «Колорадо» в гостях обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1) и выиграл в финальной серии со счётом 4-2.

Ранее защитник «Колорадо» Кейл Макар был признан MVP плей-офф НХЛ.

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