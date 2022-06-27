Ничушкин стал лучшим российским снайпером Кубка Стэнли — 2022
Валерий Ничушкин впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли. В текущем розыгрыше плей-офф хоккеист забросил девять шайб и сделал шесть результативных передач.
На второй позиции расположился Никита Кучеров (восемь шайб). Тройку лучших снайперов замкнул Кирилл Капризов (семь).
Напомним, что в шестом матче «Колорадо» в гостях обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1) и выиграл в финальной серии со счётом 4-2.
Ранее защитник «Колорадо» Кейл Макар был признан MVP плей-офф НХЛ.