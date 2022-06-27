Член совета IIHF Козиоле: путешествие Кубка Стэнли очень важно для популяризации хоккея

Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) и генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиоле отреагировал на решение руководства Национальной хоккейной лиги (НХЛ) запретить игрокам привозить Кубок Стэнли в Россию.

«Это вопрос к НХЛ. У них есть свои правила. Путешествие Кубка Стэнли — это часть того, что происходит вокруг игры. Это очень важно для популяризации хоккея», — цитирует Козиолса «Спорт-Экспресс».

По его словам, в этом аспекте НХЛ на голову выше других лиг и стран. Он отметил, что там серьёзно относятся к маркетингу и популяризации хоккея.

В шестом матче «Колорадо» в гостях обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1) и выиграл в финальной серии со счётом 4–2.

Россиянин Валерий Ничушкин впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев отреагировал на запрет НХЛ ввозить Кубок Стэнли в Россию.