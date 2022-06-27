Член совета IIHF Козиоле: путешествие Кубка Стэнли очень важно для популяризации хоккея

Короткая ссылка
Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) и генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиоле отреагировал на решение руководства Национальной хоккейной лиги (НХЛ) запретить игрокам привозить Кубок Стэнли в Россию.
Член совета IIHF Козиоле: путешествие Кубка Стэнли очень важно для популяризации хоккея
  • AP

«Это вопрос к НХЛ. У них есть свои правила. Путешествие Кубка Стэнли — это часть того, что происходит вокруг игры. Это очень важно для популяризации хоккея», — цитирует Козиолса «Спорт-Экспресс».

По его словам, в этом аспекте НХЛ на голову выше других лиг и стран. Он отметил, что там серьёзно относятся к маркетингу и популяризации хоккея.

В шестом матче «Колорадо» в гостях обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1) и выиграл в финальной серии со счётом 4–2.

Россиянин Валерий Ничушкин впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев отреагировал на запрет НХЛ ввозить Кубок Стэнли в Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить