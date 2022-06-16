Плющев назвал глупостью запрет на ввоз Кубка Стэнли в Россию

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев отреагировал на запрет Национальной хоккейной лиги ввозить Кубок Стэнли в Россию.

«Это решение ложится в общую канву. Конечно, это полнейшая глупость. Есть внутренний устав, который говорит, что обладатель Кубка Стэнли имеет право привезти его на родину. Ничего удивительного, но было бы странно, если бы они разрешили нашим хоккеистам это сделать», — цитирует Плющева «Спорт-Экспресс».

За трофей в этом году будут бороться «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». В обеих командах есть российские хоккеисты. В составе «Колорадо» выступает нападающий Валерий Ничушкин, а за «Тампу» играют вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в шутку предложил выкрасть Кубок Стэнли и привезти его в Россию.