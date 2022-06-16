Фетисов в шутку предложил выкрасть Кубок Стэнли и привезти его в Россию

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о том, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) запретила игрокам привозить Кубок Стэнли в Россию и Белоруссию.
Фетисов в шутку предложил выкрасть Кубок Стэнли и привезти его в Россию
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Очень неожиданное решение от НХЛ. Кубок Стэнли — это особая история, которая позволяет ребятам разделить радость со своими близкими. Очень неприятный сюрприз для нас и наших хоккеистов. Значит, ребятам надо выкрасть его и привезти», — приводит слова Фетисова «РБК Спорт».

Он вспомнил, что в своё время в НХЛ также не хотели, чтобы он привозил Кубок Стэнли в Москву. По словам олимпийского чемпиона, лига сопротивлялась, но привезла кубок.

За трофей в этом году будут бороться «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». В обеих командах есть российские хоккеисты. В составе «Колорадо» выступает нападающий Валерий Ничушкин, а за «Тампу» играют вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров.

Ранее в НХЛ проинформировали игроков «Колорадо» и «Тампы», что Кубок Стэнли в этом году не приедет в Россию.

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