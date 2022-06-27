Ничушкин опубликовал фотографию в обнажённом виде после завоевания Кубка Стэнли

Российский форвард Валерий Ничушкин в составе «Колорадо Эвеланш» стал обладателем Кубка Стэнли — 2022.

В шестом матче «Колорадо» в гостях обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1) и выиграл в финальной серии со счётом 4-2.

Валерий Ничушкин впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли. В текущем розыгрыше плей-офф хоккеист забросил девять шайб и сделал шесть результативных передач. После матча россиянин опубликовал обнажённую фотографию с поясом Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что российские игроки становятся обладателями Кубка Стэнли семь лет подряд.