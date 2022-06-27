«Колорадо» поблагодарил «Тампу» после окончания финальной серии

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«Колорадо Эвеланш» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал обладателем Кубка Стэнли — 2022.
«Колорадо» поблагодарил «Тампу» после окончания финальной серии
  • AP

«Сложный соперник, но огромное уважение. Спасибо за отличную серию, «Тампа», — передаёт пресс-служба «Колорадо».

Шестая встреча в Тампе на стадионе «Амали-Арена» завершилась со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии стал 4-2.

Финал для «Колорадо» стал третьим в истории. Команда одержала победы во всех трёх финалах, что является рекордом для НХЛ.

Ранее Андрей Василевский устроил погром в подтрибунном помещении после поражения в финале Кубка Стэнли.

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