Ничушкин стал 36-м россиянином, завоевавшим Кубок Стэнли

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Российский форвард Валерий Ничушкин в составе «Колорадо Эвеланш» стал обладателем Кубка Стэнли — 2022.
Ничушкин стал 36-м россиянином, завоевавшим Кубок Стэнли
  • AP

В шестом матче «Колорадо» в гостях обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1) и выиграл в финальной серии со счётом 4-2.

Валерий Ничушкин впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли. В текущем розыгрыше плей-офф хоккеист забросил девять шайб и сделал шесть результативных передач. Он стал 36-м россиянином, который завоевал Кубок Стэнли. 33 из них выигрывали титул в качестве игроков, один — в роли тренера (Валерий Буре), а также двое в качестве и игрока, и тренера — Вячеслав Фетисов и Сергей Гончар.

Ранее Ничушкин опубликовал фотографию в обнажённом виде после завоевания Кубка Стэнли.

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