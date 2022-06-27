Плющев: этим сезоном Ничушкин отдал долг «Колорадо» за веру в предыдущие годы

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о победе «Колорадо Эвеланш» в Кубке Стэнли — 2022.

«Очень приятно порадовал Ничушкин. Выглядел на протяжении всей серии здорово, играл на характере при микротравмах. В этом сезоне он отдал долг партнёрам и тренерам за то, что они верили в него все сезоны», — цитирует Плющева «Чемпионат».

В шестом матче «Колорадо» в гостях обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1) и выиграл в финальной серии со счётом 4-2.

Валерий Ничушкин впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли. В текущем розыгрыше плей-офф хоккеист забросил девять шайб и сделал шесть результативных передач.

Ранее Ничушкин опубликовал фотографию в обнажённом виде после завоевания Кубка Стэнли.