К счастью Ничушкина: как спорный гол помог «Колорадо» победить в Тампе и завоевать Кубок Стэнли

«Колорадо» взял верх над «Тампа-Бэй» в шестом матче серии и третий раз в истории завоевал Кубок Стэнли. Встреча на «Амали Арене» завершилась со счётом 2:1, а автором победного гола стал Арттури Лехконен. При этом точному броску финна предшествовал спорный эпизод, в ходе которого хоккеист хозяев Пьер-Эдуар Белльмар оказался на льду после контакта с Джошем Мэнсоном. Также противостояние запомнилось 28 сейвами Андрея Василевского и нереализованными моментами Никиты Кучерова.

За всю историю финалов Кубка Стэнли лишь шести коллективам удавалось отыграться со счёта 1-3 в серии и довести дело до решающей седьмой встречи. Последний раз такое сотворил «Эдмонтон» в 2006 году, когда сумел восстановить паритет в противостоянии с «Каролиной». И чтобы встать с ним в один ряд, «Тампа-Бэй» было необходимо подтверждать статус лучшей команды плей-офф по выступлениям в родных стенах и в девятый раз брать верх на «Амали Арене». И хотя именно «Колорадо» удерживал лидерство по количеству побед в гостях (8-1), предпосылки к этому были.

Двое суток назад «Лайтнинг» оказался сильнее в гостях. И тот успех помог игрокам сохранить шансы на завоевание третьего трофея подряд и, возможно, лишил их соперников уверенности в себе. Частично на это намекнул наставник «Эвеланш» Джаред Беднар. Он признался, что некоторые из его подопечных испытывают стресс и беспокойство, — не лучший знак перед одним из ключевых сражений за Кубок Стэнли. И всё это вполне могло усилиться из-за проблем со здоровьем у Валерия Ничушкина. Лучший снайпер команды в финале сильно прихрамывал перед утренней раскаткой, а тренер не смог гарантировать его появление на льду.

В свою очередь, «Тампа» вновь не могла рассчитывать на Брэйдена Пойнта, но новостью это уже не назовёшь. Форвард получил травму в серии с «Торонто» и частично восстановился лишь к старту решающего раунда, но быстро вернулся в лазарет. После этого на шансы на его помощь партнёрам в серии с «Колорадо» можно было смело ставить крест. Как пояснил главный тренер флоридцев Джон Купер, повреждение оказалось серьёзным.

В отсутствие Пойнта повышенная ответственность легла на российских звёзд «Тампы» — Андрея Василевского и Никиту Кучерова, уже не раз проявлявших лидерские качества в критические моменты. Начиная с 2020 года голкипер не пропускал более двух шайб в матчах, проигрыш в которых грозил коллективу вылетом, а его коэффициент надёжности составлял невероятные 95%. В свою очередь форвард имел в активе 20 (6 + 14) очков в финальных сериях и находился в двух шагах от показателей Сидни Кросби (4 + 16). Среди действующих хоккеистов больше не набирал никто.

И именно благодаря стараниям Кучерова хозяева вышли вперёд уже на четвёртой минуте. Никита получил передачу на правом краю и проехал за ворота, где столкнулся с ожесточённым сопротивлением Натана Маккиннона. Канадец вцепился в россиянина, который, пусть и не сумел устоять на ногах, всё же не позволил оппоненту выбросить шайбу из зоны. Подоспевший Ондржей Палат коньком отпасовал её Стивену Стэмкосу, а капитану не составило проблем разобраться с Дарси Кемпером.

Казалось, для «Тампы» всё складывается идеально. Подопечные Купера забили быстрый гол и чуть было не отправили второй вдогонку, а Василевский действовал выше всяких похвал. Всё тот же Маккиннон бросал дважды за одну атаку, Назем Кадри атаковал в упор, но голкипер неустанно двигался к новому личному рекорду по числу сейвов за плей-офф.

Но в начале второго периода даже действующий обладатель «Конн Смайт Трофи» ничем не смог помочь партнёрам. Второе звено хозяев вышло на лёд против усиленной Габриэлем Ландескогом лидирующей тройки соперников и не выдержало их давления. Гости буквально завозили оппонентов в их собственной зоне, а завершилось всё мощнейшим щелчком Маккиннона. Канадец остался неприкрытым в круге вбрасывания и с близкого расстояния впечатал шайбу в ближний угол. Василевский не успел переместиться и лишь немного задел снаряд кончиком блина.

После этого преимущество «Эвеланш» лишь нарастало. «Лайтнинг» упустили контроль над игрой и вновь позволили соперникам превзойти себя по числу попаданий в створ (9:13). При этом разница могла быть ещё больше, если бы не самоотверженность флоридцев, заблокировавших сразу восемь попыток. Джош Мэнсон пытался разобраться с Василевским в ближнем бою, Арттури Лехконен атаковал из убойной позиции, а Боуэн Байрам чуть было не воспользовался пасом игравшего через боль Ничушкина, но угодил в каркас. Тем не менее ещё до конца периода гости вышли вперёд. И снова не обошлось без скандала.

На 33-й минуте «Колорадо» организовал контратаку «три в два», которую точным броском завершил Лехконен. Она стала возможна благодаря не только шикарной передаче Микко Рантанена со своей трети площадки, но и неоднозначным действиям Мэнсона. При выезде из зоны он зацепил клюшкой Пьер-Эдуара Белльмара, после чего тот упал на лёд, но судьи не определили нарушения правил. Впоследствии защитник обыгрался с Маккинноном и записал на свой счёт голевую передачу.

Агрессивнее всех на случившееся отреагировал Патрик Марун. Сначала он толкнул Мэнсона, а затем ударил его клюшкой по ноге и чуть было не спровоцировал конфликт между коллективами. Американец чудом не получил две минуты штрафа, а массовой потасовки удалось избежать, но хоккеистов «Тампы» уже было не успокоить. До конца периода они наиграли на пару удалений, но судьи молчали. Сначала не отправили на скамейку Райана Макдону за грубый силовой приём на Даррене Хельме, а затем не отреагировали на поведение Стэмкоса. После остановки игры капитан хозяев запустил шайбой в одного из арбитров, но обошёлся извинениями.

В третьем периоде «Лайтнинг» было достаточно всего раз огорчить Кемпера, чтобы восстановить паритет и хотя бы довести матч до овертайма. Но прийти в себя и успокоиться им так и не удалось. Хозяева мазали из выгодных положений и за первую половину периода ни разу не потревожили вратаря гостей, а в целом лишь четырежды попали в створ за 20 минут. И это тогда, когда третья победа в Кубке Стэнли подряд находилась под угрозой.

Наиболее разочаровывающим этот отрезок стал для Кучерова. Он вновь был очень полезен и вёл партнёров за собой, но с реализацией испытывал колоссальные проблемы. Сначала Никита промахнулся из выгоднейшей позиции в моменте с выходом «два в одного», а затем не очень удачно бросил из круга вбрасывания: угол был открыт, но шайба полетела точно в Кемпера.

Василевский же всеми силами пытался сохранить команде шансы на победу. В ходе периода он отметился ещё парой ярких спасений: не позволил сверхактивному Маккиннону набрать третье очко в матче, дважды помешал отличиться Ничушкину. Андрей подтвердил свой класс и вновь пропустил не более двух шайб в ключевой встрече и попутно установил личный рекорд по числу сейвов в плей-офф. В общей сложности их набралось 693 — на семь больше, чем в сезоне-2019/20. Но всё было тщетно.

«Колорадо» в гостях взял верх над «Тампой» и второй раз в XXI веке завоевал Кубок Стэнли. При этом «Эвеланш» стали первой командой в истории, не проигравшей ни одного финала. В 1996 году они разгромили «Флориду», а пять лет спустя в семи встречах сломили сопротивление «Нью-Джерси». Лучшим хоккеистом плей-офф ожидаемо был признан Кейл Макар. Защитник набрал 29 (8 + 21) очков и занял третье место в гонке бомбардиров, уступив лишь звёздам «Эдмонтона» — Леону Драйзайтлю (7 + 25) и Коннору Макдэвиду (10 + 23).