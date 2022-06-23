36 сейвов Василевского и невезение Кучерова: «Тампа» со скандалом проиграла в четвёртом матче финала Кубка Стэнли

Андрей Василевский не сумел помочь «Тампа-Бэй» взять верх над «Колорадо» в четвёртом матче серии финала Кубка Стэнли. Российский голкипер совершил 36 сейвов, но хозяева всё равно уступили в овертайме — 2:3. Автором победного гола стал вернувший после травмы Назем Кадри. При этом в момент взятия ворот на льду находились сразу шестеро хоккеистов гостей, на что не отреагировали арбитры.

Церемония вручения наград по итогам регулярного сезона НХЛ хоть и немного переключила на себя внимание поклонников хоккея, но не смогла полностью отвести внимание от финальной серии Кубка Стэнли, в которой наметился перелом. «Тампа-Бэй» потерпела два тяжелейших поражения на старте, но выиграла первую встречу на «Амали Арене» и была полна решимости восстановить равенство в счёте. А также подпортить настроение Кейлу Макару — единственному из участников решающего раунда плей-офф, взявшему верх в одной из номинаций. Молодой канадец был признан лучшим защитником чемпионата и получил «Норрис Трофи». До него эта планка не покорялась ни одному из хоккеистов «Колорадо».

«Лайтнинг» же не только остались без единой награды, но и делегировали лишь одного представителя в символические сборные. Им стал Виктор Хедман, в то время как отыгравший ещё один великолепный год Андрей Василевский и установивший личный рекорд по числу результативных баллов Стивен Стэмкос (42 + 64) остались за бортом. Не попал в топ-15 полевых и Никита Кучеров, однако это было вполне объяснимо. Россиянин пропустил почти половину сезона, хотя это и не помешало ему «настрелять» 25 голов и 44 паса в 47 встречах. По количеству очков в среднем за игру он стал вторым, уступив лишь великолепному Коннору Макдэвиду.

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Выступление Кучерова в четвёртом матче серии также находилось под вопросом. В концовке третьего он получил болезненный удар в спину от Девона Тэйвза и был вынужден покинуть площадку по ходу заключительного периода. И хотя наставник флоридцев Джон Купер был настроен оптимистично, определённости не было вплоть до последнего момента. В конце концов Никита оказался в первом звене, в то время как Брэйдену Пойнту снова не нашлось места. Возможно, канадец не успел полностью восстановиться после травмы, а может главный тренер просто решил не менять победный состав.

И поначалу складывалось впечатление, что тренер поступил совершенно правильно. Первая же атака хозяев завершилась взятием ворот соперника, причём получилось это довольно курьёзно. Гости сумели выдержать первую волну наступления, но первым на подборе оказался Эрик Чернак. Щелчок словацкого защитника получился скорее мощным, чем точным и буквально «снял» шлем с головы вратаря «Эвеланш» Дарси Кемпера. Даже без важнейшего элемента экипировки тот пытался помочь партнёрам, но с добиванием Энтони Чирелли уже не справился. «Тампа» открыла счёт на 36-й секунде и оформила самый быстрый гол в финалах с 2006 года. Тогда форварду «Эдмонтона» Фернандо Писани потребовалось на треть минуты меньше.

В целом, первый период прошёл под диктовку «Тампы». Она не просто перебросала «Колорадо» , но сделала это уверенно. В общей сложности Кемперу пришлось вступить в игру 17 раз, в то время как Василевскому — лишь четыре. Ник Пол перехватил пас и чуть было не закинул шайбу в сетку, Стивен Стэмкос атаковал из убойной позиции, а Ондржей Палат — после проезда за воротами, но канадский вратарь поймал кураж. При этом самый эффектный сейв всё равно пришёлся на долю россиянина. Могло показаться, что рикошет от партнёра дезориентировал Андрея, но тот успел среагировать и в эффектном шпагате помешал отличиться Валерию Ничушкину.

Однако в перерыве Джареду Беднару удалось привести своих подопечных в чувство, вследствие чего ход противостояния развернулся на 180 градусов. Во втором периоде уже «Колорадо» 17 раз попало в створ, в то время как «Тампа» ограничилась всего девятью точными бросками. Однако даже это не помешало гостям уйти на перерыв при равном счёте. На курьёзный гол Натана Маккиннона в большинстве хозяева ответили шайбой Хедмана после сольного прохода. Швед получил пас от Яна Рутты и не стал делиться шайбой с Кучеровым, а сам отправил её точно в дальний угол и стал автором уникального достижения. Ранее ни одному защитнику не удавалось забивать в трёх финалах Кубка Стэнли подряд.

Однако не только Хедман вписал себя в историю НХЛ по ходу данного отрезка. Микко Рантанен и Кейл Макар одновременно достигли отметки в 20 передач за плей-офф и установили клубный рекорд «Колорадо». До этого дня они делили первую строчку с Петером Штясны, выступавшим за коллектив в 1980-х. Тогда клуб ещё не переехал в Денвер и назывался «Квебек Нордикс».

Третий период получился наиболее равным, но начался с очередного гола «Эвеланш». Как и в предыдущем случае, хоккеисту гостей повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Но если тогда Василевский не смог среагировать на отскок от конька Маккиннона и сам срезал шайбу в собственные ворота, то на этот раз его дезориентировал рикошет от тела Эндрю Кольяно. Нико Штурм оказался первым на добивании и с неудобной руки пытался переиграть вратаря, но лишь помог партнёру зажечь его имя на табло.

В итоге, судьба матча решалась в овертайме, хотя доводить до него не хотела ни одна из команд. У Ничушкина было два великолепных шанса забить, но блестяще действовал Василевский, в итоге совершивший 36 сейвов. А Кучерову не хватило немного везения. Кемпер не среагировал на мощнейший «выстрел» россиянина из круга вбрасывания, но шайба предательски угодила в каркас. Возможно, именно это немного надломило хозяев, но на дополнительные 20 минут их не хватило. «Эвеланш» выглядели гораздо более свежими и заряженными на победу, подтверждением чему является заметная разница по попаданиям в створ (10:3). Автором решающего гола стал Назем Кадри, пропустивший 18 дней из-за травмы. Канадец вырвался на рандеву с Василевским и пробил точно под перекладину. Причём так сильно и точно, что «снаряд» застрял в конструкции ворот.

Однако не это стало самым обсуждаемым в контексте победной шайбы «Колорадо». В момент взятия ворот на льду находилось не пять, а сразу шесть хоккеистов гостей, но на это никак не отреагировали судьи. Примечательно, что вместо задержавшегося на льду Маккиннона вышел именно Кадри, впоследствии и реализовавший выход один на один с Василевским. И быть может именно этот эпизод решит исход серии и не позволит «Тампе» в третий раз подряд завоевать Кубок Стэнли и получить звание команды-династии. Ведь за всю историю лишь одной команде удавалось отыгрываться в финале плей-офф со счёта 1:3 — «Торонто» в 1942 году.