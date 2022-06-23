«Флорида» объявила о назначении Мориса на пост главного тренера

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Канадский специалист Пол Морис стал главным тренером команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флориды Пантерз».

Морис проработал 24 сезона в НХЛ в качестве главного тренера. Он провёл 1684 игры в лиге, что является четвёртым показателем в истории. На международной арене специалист был помощником главного тренера сборной Канады.

В четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Флориду» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Счёт серии — 4-0.

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