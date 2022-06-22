Панарин поздравил Шестёркина с выигрышем «Везина Трофи»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поздравил своего одноклубника Игоря Шестёркина с завоеванием трофея «Визина Трофи», вручаемого лучшему вратарю сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Поздравляю, дружище. Продолжай в том же духе. Ты это заслужил. Спасибо и мне за заблокированные броски, верно? Хорошего лета!» — сказал Панарин в видеообращении, которое было опубликовано в социальных сетях «Рейнджерс».

Шестёркин стал третьим россиянином в истории, получившим награду. До него это удавалось только Сергею Бобровскому (2013 и 2017 годы) и Андрею Василевскому (2019 год).

В сезоне-2021/22 россиянин провёл 53 матча, в шести из которых он оставил свои ворота в неприкосновенности. В среднем он отражал 93,5% бросков, пропуская 2,07 шайбы за матч.

Ранее Шестёркин рассказал историю, как ребёнок назвал его будущим обладателем «Везина Трофи».