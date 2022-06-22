Шестёркин рассказал историю, как ребёнок назвал его будущим обладателем «Везина Трофи»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал вручение награды «Везина Трофи» как лучшему вратарю сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Один болельщик, маленький ребёнок, показал мне плакат с моей фотографией и подписью «За будущего обладателя «Везина Трофи». Я тогда подумал: «Почему бы и нет? У нас хорошая команда», — заявил Шестёркин.

Он стал третьим россиянином в истории, получившим награду. До него это удавалось только Сергею Бобровскому (2013 и 2017 годы) и Андрею Василевскому (2019).

В сезоне-2021/22 россиянин провёл 53 матча, в шести из которых он оставил свои ворота в неприкосновенности. В среднем он отражал 93,5% бросков, пропуская 2,07 шайбы за матч.

Ранее Давыдов поздравил Шестёркина с выигрышем «Везина Трофи».