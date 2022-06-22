Давыдов поздравил Шестёркина с выигрышем «Везина Трофи»

Бывший тренер вратарей СКА и сборной России по хоккею Рашид Давыдов отреагировал на завоевание голкипером «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестёркиным трофея «Визина Трофи», вручаемого лучшему вратарю сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Игорь всё-таки сделал это! Мои самые искренние поздравления! Сегодня я самый счастливый тренер вратарей! Спасибо, Игорь!» — написал Давыдов в своих социальных сетях.

Шестёркин стал третьим россиянином в истории, получившим награду. До него это удавалось только Сергею Бобровскому (2013 и 2017 год) и Андрею Василевскому (2019).

В сезоне-2021/22 россиянин провёл 53 матча, в шести из которых он оставил свои ворота в неприкосновенности. В среднем он отражал 93,5% бросков, пропуская 2,07 шайбы за матч.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что Шестёркин стал обладателем награды «Везина Трофи».